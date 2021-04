“Fechaduras”: A testemunha-chave do julgamento de Tancos está em parte incerta

Começou por ser suspeito do furto de Tancos em 2017, chegou a ser constituído arguido sem nunca ser preso, voltou a ser testemunha, sempre de um modo esquivo e agora de paradeiro desconhecido. Nessa qualidade de interveniente com conhecimento do plano mas sem participação no assalto, Paulo Lemos, de alcunha “Fechaduras”, foi arrolado como testemunha para depor no julgamento do caso Tancos.