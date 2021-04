A maior parte do país avança no desconfinamento. O que muda a partir de segunda-feira?

País vai avançar para a terceira fase do plano de desconfinamento. Além das actividades que já eram permitidas até aqui, há uma série de sectores que têm agora luz verde para voltar a funcionar a partir de segunda-feira.

A maior parte do país vai dar um passo em frente no plano de desconfinamento traçado pelo Governo. Além das actividades que já eram permitidas até aqui, há uma série de sectores que têm agora luz verde para voltar a funcionar a partir de segunda-feira:

O ensino secundário e superior;

Os cinemas, teatros, auditórios, salas de espectáculos;

As lojas de cidadão (por marcação);

Todas as lojas e centros comerciais;

Os restaurantes e pastelarias (no interior, máximo de quatro pessoas por grupo, mas esplanadas, máximo de seis pessoas por grupo) até às 22h durante a semana e 13h ao fim-de-semana e feriados;

As modalidades desportivas de médio risco;

Os eventos exteriores com diminuição de lotação;

Os casamentos e baptizados com 25 % de lotação;

A prática de actividade física ao ar livre (permitida até seis pessoas);

O plano de desconfinamento do executivo prevê quatro fases de reabertura – duas já avançaram a 15 de Março e 5 de Abril. A próxima será na segunda-feira, 19 de Abril, e a última a 3 de Maio. Na segunda-feira, Portugal entra no seu o 15.º estado de emergência no contexto de pandemia de covid-19.

Segundo anunciou esta quinta-feira António Costa, há sete concelhos que não passarão para a próxima fase (Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela). Nestes concelhos, continuarão a vigorar as regras da fase dois do plano de desconfinamento.

Por outro lado, há quatro concelhos (Moura, Odemira, Portimão, Rio Maior) que voltam à fase anterior do plano, ou seja, à primeira fase.