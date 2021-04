Idosos vacinados já não precisam de cumprir isolamento quando saem dos lares por mais de 24 horas

Orientação da Direcção-Geral da Saúde foi actualizada esta quinta-feira. Também nas novas admissões , as pessoas com o esquema vacinal completo também ficam dispensadas do período de isolamento de 14 dias.

Os residentes em lares que já tenham a vacinação contra a covid-19 completa, ou que tenham cumprido as regras de isolamento nos últimos 90 dias, já não precisam de cumprir isolamento de 14 dias quando saem da instituição, mesmo por períodos superiores a 24 horas. De acordo com a orientação da Direcção-Geral da Saúde, actualizada esta quinta-feira, a mesma regra aplica-se a novos residentes quando são integrados numa instituição.

A orientação, agora revista, é aplicada também às unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI), incluindo cuidados continuados pediátricos e de cuidados continuados de saúde mental.

Segundo a orientação, nas saídas da instituição por um período inferior a 24 horas, “não é necessária a realização de teste laboratorial para SARS-CoV-2, nem de isolamento profiláctico aquando do regresso à instituição”. “Nessa situação, a instituição deverá garantir que é assegurado o distanciamento físico adequado entre os residentes e ainda as regras de higienização”, diz a DGS.

“Estão igualmente dispensados do isolamento, nos termos da alínea d) do ponto 30 da presente orientação, os residentes/utentes que nos últimos 90 dias cumpriram os critérios de fim de isolamento, nos termos da Norma 004/2020 da DGS, e/ou que tenham um esquema vacinal completo contra a covid-19, nos termos da Norma 002/2021, mesmo que saiam da instituição por um período superior a 24 horas”, refere ainda a norma.

Relativamente a novas admissões, no momento da entrada, os residentes/utentes que nos últimos 90 dias cumpriram os critérios de fim de isolamento nos termos da Norma 004/2020 da DGS não precisam de apresentar um teste negativo e ficam dispensados do período de isolamento. Já quanto aos que têm o esquema vacinal completo, também ficam dispensados do período de isolamento.

A orientação refere que deve ser realizada uma consulta médica na altura da admissão do novo residente pelos médicos que dão apoio à instituição, para que se verifique se existem sinais ou sintomas sugestivos de covid-19. Também deve ser apresentado um teste negativo, no caso dos utentes que não tenham sido infectados nos últimos 90 dias. Quanto aos utentes não vacinados e sem história de infecção nos últimos três meses, “devem cumprir um período de isolamento não inferior a 14 dias”.

Nos casos em o teste laboratorial não possa ser realizado antes da admissão na instituição, “o novo residente/utente deve ficar em isolamento e realizar o teste com a maior brevidade possível”. Se o resultado for negativo, “o residente admitido deve permanecer em isolamento profiláctico durante 14 dias (a contar desde a data de admissão), com vigilância de sinais e sintomas de covid-19”, clarifica a orientação.