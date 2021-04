Há sete concelhos que não avançam e quatro que recuam no desconfinamento. O que vai acontecer nestes locais?

Enquanto a maior parte do país avança para a terceira fase do plano de desconfinamento, há sete concelhos que não transitam para o nível seguinte e quatro onde será preciso mesmo dar um passo atrás. Estes 11 municípios registaram, em duas avaliações consecutivas, um índice de transmissibilidade superior a 1 e uma incidência de novos casos por 100 mil habitantes superior a 120, os dois indicadores que têm guiado o avanço (ou recuo) da abertura do país. Por essa razão, há sete que não avançarão para a terceira fase de desconfinamento e ficam, pelo menos durante mais duas semanas, no segundo patamar do plano. Outros quatro, onde a situação epidemiológica é mais grave, vão recuar um nível e ficarão em vigor as regras da primeira fase de desconfinamento.

No entanto, nestes 11 concelhos em risco, tal como acontece no resto do país, é permitido o regresso do ensino secundário e ensino superior ao modo presencial.

Que concelhos não avançam no desconfinamento? Alandroal Albufeira Beja Carregal do Sal Figueira da Foz Marinha Grande Penela

Regras para os sete concelhos que se mantêm na fase dois do plano de desconfinamento:

Que concelhos recuam? Moura Odemira Portimão Rio Maior

As lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua, os museus, monumentos, galerias de arte, palácios e similares, os equipamentos sociais na área da deficiência e os centros de dia vão poder continuar abertos.

As feiras e mercados não alimentares (se autorizados pela câmara) também podem continuar em funcionamento.

As esplanadas de cafés e restaurantes (num máximo de quatro pessoas por mesa) podem estar abertas.

A prática de actividade física ao ar livre é permitida até quatro pessoas. Os ginásios também podem continuar abertos, mas ainda sem aulas de grupo. As modalidades desportivas de baixo risco também têm luz verde para continuar.

Regras para os quatro concelhos que recuam um nível:

Encerramento esplanadas, lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua, ginásios, museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares;

Proibição da realização de feiras e mercados não alimentares.

Permite-se o funcionamento de comércio ao postigo, comércio automóvel e mediação imobiliário, salões de cabeleireiros, manicures e similares, após marcação prévia, estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais, parques, jardins, espaços verdes e espaços de lazer, bibliotecas e arquivos;

No início de Abril, quando se anunciou que o país ia avançar para a segunda fase do plano de desconfinamento, António Costa também deixou um aviso: existiam concelhos acima do limiar de risco onde poderia ser preciso dar um passo atrás.

E esta segunda-feira, depois da reunião de peritos no Infarmed, Marta Temido explicou que apesar de a incidência de novos casos se manter “moderada” (fixando-se em 68,4 no continente e em 71,5, a nível nacional), se o ritmo de crescimento das contaminações se mantiver, Portugal estará nos 120 casos por 100 mil habitantes no prazo de duas a quatro semanas e atingirá o dobro em um ou dois meses.

A ministra frisou que que seria neste contexto que “seriam tomadas as decisões esta semana” e lembrou que “a estratégia de desconfinamento” aprovada pelo Governo é “uma proposta gradual, de ritmo lento, para se ir adequando às situações epidemiológicas”.