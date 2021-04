Desconfinamento poderá ser travado a nível local

O Conselho de Ministros decide, esta quinta-feira, se a terceira fase de desconfinamento avança na próxima segunda-feira, dia 19, tal como está previsto. Em cima da mesa do plenário do Governo está a reflexão sobre a necessidade de travagem pelo menos em algumas zonas do país, devido a existirem 22 concelhos em risco no continente, segundo a última actualização feita pela Direcção-Geral da Saúde e que se reporta a 5 de Abril.