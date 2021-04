O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre o VIH/sida

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week, pessoas revolucionárias!

Esperamos que estejam todos muy bien. Estamos muito entusiasmados com o episódio desta semana. Deixámos a Educação Sexual todos os primeiros episódios do mês, mas ainda há muita coisa sobre a qual queremos falar. O VIH/sida era um dos temas que sabíamos que queríamos dedicar tempo e atenção e chegou finalmente!

Esta é a primeira parte onde conversámos um bocadinho sobre o que é o VIH e todo o contexto histórico do início da pandemia que aterrorizou os anos 80 e devastou a comunidade queer. Para a semana vamos falar de onde estamos agora em relação ao controlo do vírus e da doença. Esperamos que tenham aprendido alguma coisa nova ou que partilhem com quem possa não saber. Conhecimento é poder!

Falem connosco pelo Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail (ofredeaines@gmail.com). Podem enviar perguntas pelo AskFm ou uma mensagem de voz através do Anchor.”

Subscreve o podcast O Fred e a Inês falam de coisas no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras aplicações para podcast.

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.