ClimateLaunchpad procura as melhores ideias sustentáveis

Estão abertas as candidaturas para o ClimateLaunchpad. As três equipas vencedoras recebem um prémio de 1000 euros, para além de representarem Portugal na final europeia do concurso.

As candidaturas para a primeira fase da 6.ª edição do ClimateLaunchpad estão abertas até 16 de Maio. O programa internacional está à procura de ideias relacionadas com energias renováveis, eficiência energética, agricultura, economia circular, de negócios cleantech para reduzir o impacto negativo no ambiente. As inscrições podem ser feitas aqui.

Na primeira fase do concurso, a cargo da UPTEC — Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, LIPOR, Smart Waste Portugal e Pacto Português para os Plásticos, os projectos seleccionados vão participar num curso online, desenvolvido pelo EIT Climate-KIC. Dez equipas vão ser escolhidas para a segunda fase onde, num bootcamp intensivo de três dias, com um formador da EIT Climate-KIC, vão poder desenvolver a sua ideia de negócio. As equipas terão, ainda, sessões de acompanhamento com mentores experientes em sustentabilidade ambiental e economia circular e vão receber apoio na preparação do pitch da sua ideia de negócio, para apresentar na final nacional.

Desta final nacional do concurso vão sair três equipas vencedoras para representar Portugal na final europeia. Para além disso, os vencedores vão ter acesso a incubação gratuita na UPTEC, durante três meses, e a 1000 euros em formação na Ordem dos Engenheiros – Região Norte.

A ClimateLaunchpad, em Portugal, já apoiou quase 50 equipas. Em 2020 foram submetidos três mil projectos e seleccionadas 679 equipas para participar nos mais de 270 bootcamps espalhados por 56 países.

