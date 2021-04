Na Hungria, a Primavera também tem neve

Se em Portugal o mês de Abril é conhecido pela chuva, nas montanhas de Bakony, na Hungria, e nas vilas circundantes a protagonista por estes dias é outra: a neve. Pouco tempo depois de ter sido celebrada a Páscoa captaram-se, por ali, imagens de decorações de ovos cobertos de neve, árvores de fruto a florescer pintadas de branco e até uma bicicleta enterrada.

O nevão tomou o lugar do tempo primaveril na Hungria, cobrindo árvores, flores ou estradas. Os limpa-neves tiveram mesmo que desimpedir o caminho entre as vilas de Olaszfalu e Bakonynana para que a circulação não fosse interrompida. As imagens do nevão dão ainda conta de um autocarro parado devido à neve.