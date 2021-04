Das bazucas e dos elefantes

Há aquela história de um arquitecto que se vira para um colega e lhe pergunta “quanto pesa o seu edifício, Norman?”. Ele não sabia a resposta – nem a maioria de nós sabe em relação aos edifícios onde vivemos e trabalhamos. Mas devíamos.

Um ano depois do primeiro confinamento obrigatório, subsequente à pandemia covid-19, e a nossa casa assumiu-se o epicentro laboral, logístico e educacional do nosso quotidiano. Se antes já passávamos cerca de 90% do tempo no interior de edifícios, crê-se que hoje passemos um pouco mais. E, todavia, não possuímos uma ideia clara do real peso das nossas casas nas nossas vidas.

Segundo o INE, a casa portuguesa localiza-se no litoral, tem três quartos e cerca de 100m2 de área útil. Foi construída nos últimos 50 anos, com estrutura de betão, paredes de tijolo e janelas de vidro simples. Utiliza o gás e a electricidade para o seu aquecimento e arrefecimento. Tem a classificação “D” (muito abaixo do ideal) na sua certificação energética – frequentemente inexistente.

Este tipo de casa está a matar-nos. Literalmente. E ao nosso planeta também.

Apesar de ser um dos países mais soalheiros e de clima mais ameno da Europa, Portugal está entre aqueles onde mais se morre de frio. A OMS estima 30-40% dessas mortes como evitáveis. Mas quais as causas? Paradoxalmente, a falta de conforto térmico e de qualidade do ar interior das nossas casas, associada a uma das mais altas facturas energéticas na UE. Na verdade, Portugal tem mesmo um dos parques habitacionais com maiores carências na Europa. Tal afecta gravemente a vida de pelo menos 2 milhões de pessoas no nosso país.

Por outro lado, esta casa portuguesa também está a debilitar a saúde do planeta: 38% das emissões globais de CO 2 provêm dos edifícios, quer pela forma como são construídos (10%), quer pela forma como são operados (28%).

Em relação à nossa casa portuguesa e a quanto pesa, falamos de 90 toneladas de betão, tijolo, vidro, alumínio e outros materiais. A extracção, a produção, o transporte e a colocação desses materiais concretizam-se em 15 toneladas de emissões de CO 2 . Estima-se ainda que a energia usada anualmente para aquecer e arrefecer essa casa (embora de forma muito deficiente) seja responsável pela emissão de mais de uma tonelada de CO 2 .

Ou seja, dois elefantes de emissões de CO 2 , como resultado dos materiais usados na construção, aos quais é necessário adicionar um elefante a cada cinco anos, correspondente às emissões da energia residencial consumida.

Nas próximas décadas vamos ter muito que construir e renovar globalmente. Serão cerca de 232 mil milhões de metros quadrados de construção até 2060 (o equivalente a um Parque das Nações, a cada seis horas). E precisaremos de mais energia para toda essa gigantesca área. Como irá o mundo lidar com tantos elefantes?

Este é o peso da construção em Portugal e um pouco pelo mundo. É um peso nas nossas carteiras, mas não menos na nossa saúde e na do planeta.

É insustentável este peso do carbono.

Quanto ao energético, temos de o emagrecer urgentemente, caminhando de “D” para “A” na classificação da eficiência energética de todo o parque habitacional. Tal passa pela electrificação e aumento da eficiência de todos os equipamentos residenciais, mas também pelo correcto isolamento e melhoria da estanqueidade dos edifícios, integrando fontes de energia renováveis ou isentas de emissões de carbono. Isso trará enormes benefícios às economias familiares (poupanças nas facturas na ordem dos 75%), redução das desigualdades sociais, e claras melhorias para a saúde da população, nomeadamente reduzindo os problemas cardio-respiratórios, cancro do pulmão e alergias, entre outros.

Esta é uma parte do desafio, mas, por si só, não descarboniza completamente o sector. Restam os outros dois elefantes de carbono, os da construção.

Olhemos para o cimento: é a matéria mais usada no planeta depois da água e é amplamente empregue nos nossos edifícios. Só em Portugal produzem-se anualmente 3 milhões de toneladas de cimento, emitindo outras tantas de CO 2. . Não é expectável que se deixe de o usar, mas terá de se reinventar na sua produção de maneira a anular as suas emissões ou pagar o preço por não o fazer.

Contudo, existem outras alternativas.

Ainda que apenas figure numa singela alínea no PRR, na construção e remodelação das nossas casas urge utilizar os biomateriais e os materiais reciclados. Por cada tonelada de madeira usada em vez de materiais mais convencionais, são evitadas 2 toneladas de emissões de CO 2 . Acresce que, presentemente, as florestas sustentáveis europeias geram madeira suficiente para a construção de uma casa a cada sete segundos. De igual modo, essa mesma quantidade de madeira absorve idêntico peso das emissões de carbono resultantes da energia consumida – actualmente – por uma família, ao longo de 40 anos.

Um sector de construção mais responsável poderá tornar-se num agente activo na purificação da nossa atmosfera e na regeneração das nossas cidades.

É fundamental que governos, mercados e tecnologia enfrentem estes elefantes de carbono conjuntamente e em simultâneo, criando as indispensáveis sinergias necessárias para descarbonizar a economia no geral, e o sector da construção em particular. Estudantes e investigadores, arquitectos e engenheiros, promotores e proprietários, construtoras e marcas, deverão estar particularmente sensibilizados para a conveniência de investigarem, desenharem, promoverem, construírem e renovarem edifícios e espaços públicos resilientes e ambientalmente regenerativos.

Mas não sejamos ingénuos. Os negacionistas dirão que as alterações climáticas configuram uma não-questão. Os cínicos defenderão que a construção constituirá sempre uma actividade não-sustentável. Os pseudo-optimistas afirmarão que já existem suficientes pactos e políticas, planos e mecanismos, programas e estratégias, vagas de renovação na Europa e roteiros para a neutralidade carbónica em Portugal. Temos a Ursula von der Leyen em Bruxelas com a sua New Bauhaus e o Joe Biden em Washington com o seu Green New Deal. Na esteira desta onda de boa-vontade o que é que pode correr mal?!

Tudo.

Esta é uma oportunidade singular para fazer o que está certo e não o que é mais conveniente ou lucrativo. Fazê-lo gerará grandes gastos, mas nada fazer trará ainda maiores custos económicos e sociais

Desde o Acordo de Paris, pouco ou nada foi feito para descarbonizar o sector da construção. Em cinco anos apenas se reduziram 2,4% das emissões esperadas para os restantes 30 anos. Precisamos de nos esforçar mais – cinco vezes para sermos exactos. Se algo esta pandemia tem demonstrado é que ignorar a ciência e os seus alertas, mais tarde ou mais cedo nos trará consequências a pagar.

Esta é uma oportunidade singular para fazer o que está certo e não o que é mais conveniente ou lucrativo. Fazê-lo gerará grandes gastos, mas nada fazer trará ainda maiores custos económicos e sociais.

No que à habitação diz respeito, é crucial que a bazuca europeia não passe de uma pistolinha de pintura para disfarce de elefantes. Mais que tudo, terá de se tornar numa alavanca.

Ousemos melhorando o nosso parque habitacional tornando-o sustentável, acessível e de qualidade. É imprescindível a emancipação de um país que vive “no conforto pobrezinho do lar”, materializado na falta de competência de “quatro paredes caiadas” e que ignora o colossal elefante que está em cada uma das nossas casas.

De todas as necessidades, não temos essa, com certeza.

Hugo Oliveira (Washington DC, 1984). Formado em Arquitectura pelo ISCTE-IUL (Lisboa, 2009), trabalhou com Sir David Adjaye (Londres, 2010). Foi investigador na Columbia University (Nova Iorque, 2013-2014) e assistente editorial na FAUP (Porto, 2014-2015). É autor da obra “Interviews & Letters”, na qual contou com a participação de figuras como: Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura, Alain de Botton ou Sou Fujimoto. É um defensor intransigente da mudança de paradigma da construção para uma forma de construir neutra em carbono