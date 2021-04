A criação de empresas de base tecnológica é um dos grandes desígnios das sociedades mais evoluídas, pois assentam numa base de conhecimento científico e regra geral num quadro de colaboradores altamente qualificado. A temática do empreendedorismo científico enquadra-se neste grande desígnio, mas, como em todos os grandes desígnios, é um tema bastante complexo e que exige uma grande preparação e metodologias de trabalho adequadas para ser um sucesso.

Dentro deste enquadramento, a Fraunhofer Portugal implementou recentemente um programa de empreendedorismo que visa precisamente fomentar o empreendedorismo científico junto dos seus colaboradores. O nome deste programa é AHEAD Portugal, o qual tem como metodologia base um modelo desenvolvido na Alemanha, o programa AHEAD. O AHEAD faz parte do universo de iniciativas da Fraunhofer Gesellschaft e ao longo dos últimos anos tem sido um instrumento importante para a promoção do empreendedorismo científico junto dos investigadores e colaboradores da Fraunhofer Gesellschaft.

Os motivos que levaram à implementação desta iniciativa são vários, mas os grandes objetivos que estão relacionados com o AHEAD Portugal são: promover a transferência de conhecimento e tecnologia, promover a capacitação dos colaboradores Fraunhofer Portugal e promover o emprego altamente qualificado.

Estes objetivos estão diretamente alinhados com a estratégia operacional da Fraunhofer Portugal, desde logo pela necessidade que existe de potenciar a comercialização de tecnologias que têm um grande potencial de mercado e pela promoção da valorização das mesmas através do licenciamento a empresas que comercializem produtos e/ou serviços de elevado valor acrescentado.

Além destes fatores, é também muito importante dar a possibilidade aos colaboradores da Fraunhofer Portugal de compreenderem melhor a visão dos seus principais clientes, i.e., empresas dos mais diversos setores. Como o programa AHEAD Portugal incorpora um conjunto de sessões de capacitação que cobrem diferentes aspetos do mundo empresarial, quer seja ao nível da compreensão dos mercados, dos aspetos financeiros, de gestão e de marketing, os colaboradores da Fraunhofer Portugal podem ficar com um conhecimento mais amplo que vai muito além da sua capacidade técnica, permitindo deste modo terem um espírito crítico mais elaborado e compreenderem melhor as questões/dúvidas que possam surgir do lado das empresas.

Tal como foi referido, o programa AHEAD Portugal é uma iniciativa em curso que começa já a dar alguns frutos e que tem permitido à própria Fraunhofer Portugal ter uma visão mais apurada da forma como funcionam os programas de empreendedorismo e os mecanismos de Venture Capital que normalmente lhe estão associados. Espera-se que num futuro não muito longínquo possam surgir as primeiras spin-off com tecnologias da Fraunhofer Portugal licenciadas, sendo naturalmente este um dos contributos que a Associação pode dar para o desenvolvimento do empreendedorismo científico, para o emprego altamente qualificado e para o desenvolvimento da sociedade em geral!