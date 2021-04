EUA preparam-se para aplicar novas sanções à Rússia

Pacote aprovado pela Administração Biden inclui as restrições mais duras dos últimos anos, em resposta à interferência russa na eleição presidencial de 2020 e a ataques informáticos.

A Casa Branca vai anunciar, esta quinta-feira, a imposição de pesadas sanções à Rússia em resposta à determinação, feita pelos serviços secretos norte-americanos, de que Moscovo interferiu na eleição presidencial dos EUA em Novembro de 2020.

De acordo com os media norte-americanos, o novo pacote de sanções vai afectar 30 entidades russas – entre empresas e indivíduos próximos do Kremlin –, e está ligado a uma ordem de expulsão de dez responsáveis russos do território dos EUA.

Para além das sanções e expulsões, a Administração Biden prepara-se também para implementar restrições à capacidade das instituições financeiras norte-americanas de negociarem títulos da dívida soberana russa.

É a reacção mais dura dos EUA em relação à Rússia desde 2014, quando o país anexou a península ucraniana da Crimeia. Desde então, tanto os EUA como a União Europeia têm renovado as sanções aplicadas a Moscovo, mas a Casa Branca pretende agora reagir também ao crescente contingente militar russo na fronteira com a Ucrânia.

As novas sanções são também uma resposta à falha nos sistemas de segurança electrónicos que afectou os programas da empresa SolarWinds Corp., em Dezembro, e que abriu as portas de milhares de empresas e de gabinetes do Governo norte-americano a piratas informáticos. Os serviços secretos dos EUA dizem que a falha foi provocada por um ataque informático coordenado pela Rússia.

O presidente da Microsoft, Brad Smith, descreveu o ataque de Dezembro como “o maior e o mais sofisticado de sempre”.

Biden promete “firmeza"

Mas o principal motivo da aplicação de sanções é a interferência russa na eleição presidencial de 2020. Num relatório publicado em Março, os serviços secretos norte-americanos dizem que o Presidente russo, Vladimir Putin, tentou influenciar a eleição para favorecer Donald Trump.

A dramática mudança de atitude dos EUA em relação à Rússia desde a chegada de Joe Biden à Casa Branca, a 20 de Janeiro, vai exacerbar ainda mais as tensões entre os dois países, que caíram para o patamar mais baixo desde a Guerra Fria quando o novo Presidente norte-americano chamou “assassino” a Putin, em Março.

Numa conversa telefónica entre os dois líderes, na terça-feira, Biden disse a Putin que os EUA vão defender “com firmeza” os seus interesses em resposta às acções da Rússia. Na mesma chamada, o Presidente norte-americano propôs ao seu homólogo russo uma reunião “num país terceiro”, para se perceber se há condições para um entendimento em algumas áreas.

As novas sanções norte-americanas foram antecipadas por Moscovo na semana passada, quando o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que a Rússia estava preparada para enfrentar “a hostilidade e a imprevisibilidade das acções da América”.