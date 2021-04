Detenção de um dos principais líderes pró-democracia marca entrada no Ano Novo birmanês

Wai Moe Naing era uma das principais vozes que encorajava os protestos em Monywa, uma cidade com manifestações diárias e fortemente marcada pela repressão militar. A crise humanitária na Birmânia agrava-se.

Um dos líderes mais proeminentes dos protestos pró-democracia na Birmânia foi detido esta quinta-feira, depois de ser atropelado por um carro das forças militares durante uma manifestação com motas. Num outro protesto, um tiroteio fez mais uma vítima mortal, nesta semana que marca as celebrações do Ano Novo birmanês.