Cabo Delgado: jihadistas atacam em Mueda

O distrito de Mueda está a ser atacado pelos insurgentes jihadistas que desde 2017 travam com as forças governamentais uma guerra na província moçambicana de Cabo Delgado. A notícia está a circular nas redes sociais e já foi confirmada pela analista Jasmine Opperman, do Armed Conflict Location & Event Data Project, ONG especializada em análise de conflitos que segue com especial atenção o conflito em Moçambique através do site Cabo Ligado.