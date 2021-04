Viana convida população a identificar as suas “árvores da memória”

Autarquia promove iniciativa cidadã para posterior classificação municipal do arvoredo do concelho. Plátanos do Cabedelo, alvo de polémica no ano passado, vão ser protegidos.

O município de Viana está a elaborar uma lista de arvoredo merecedor de uma classificação municipal. Com o apoio das juntas de freguesia foram já identificadas 92 árvores ou conjuntos arbóreos para eventual avaliação, mas a autarquia quer fazer deste processo um estímulo à cidadania activa, em defesa do ambiente, e está a pedir aos munícipes em geral, e principalmente aos agrupamentos escolares do concelho, que façam saídas de campo para, no computador, ou numa app criada para o efeito, identificarem as suas “árvores da memória”.