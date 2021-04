No Hub Criativo do Beato vai nascer uma comunidade de produtores de energia

Hub vai receber financiamento para criar um “laboratório sustentável” com os seus parceiros para se dedicarem ao desenvolvimento de projectos que mitiguem o impacto das alterações climáticas. Vai arrancar em Maio, com um investimento de cerca de dois milhões de euros.

É mais um projecto anunciado para o Hub Criativo do Beato, em Lisboa, que vai avançar mesmo sem ter ainda ocupantes: o Living Lab ou, se quisermos, o Laboratório Vivo será transversal a todo o espaço e terá como missão implementar medidas que promovam a descarbonização e a mitigação das alterações climáticas. Como? Criando uma comunidade de energia, espaços para agricultura urbana, sistemas de energia e iluminação inteligentes, a neutralidade nos transportes públicos, projectos de economia circular na cadeia alimentar do Hub Criativo do Beato (HCB).