ModaLisboa arranca esta quinta-feira com quatro dias para celebrar a “Comunidade”

Depois de ser adiada por indicação da Direcção-Geral de Saúde (DGS), a ModaLisboa está de volta esta quinta-feira, 15 de Abril, até domingo, dia 18. A 56.ª edição do evento — que assinala o 30.º aniversário — será a primeira a realizar-se em exclusivo no digital, sob o tema “Comunidade”. As 21 apresentações de moda, 13 conversas e oito filmes podem ser acompanhadas através da página oficial, de uma app mobile e, também, na televisão para clientes MEO. A organização abraçou o desfio do digital, mas “considerando que é apenas uma fase transitória”, e mal podem esperar por voltar a reunir a comunidade presencialmente.