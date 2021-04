Maceira contra despovoamento e pelo turismo comunitário: projecto Embaixadores d’Aldeia em marcha

Nesta aldeia da Serra da Estrela, aposta-se em guias comunitários, contadores de histórias e na criação do “Roteiro das Famílias - Casas partilhadas”, um conceito de partilha de casa com os turistas.

A Associação de Promoção Social, Recreativa, Desportiva e Humanitária de Maceira, Serra da Estrela, em Fornos de Algodres, está a desenvolver um projecto para combater o despovoamento através de “actividades colaborativas de promoção do património, da cultura e da natureza”.

O projecto"Maceira - Embaixadores d' Aldeia”, iniciado em Setembro de 2020 e com a duração de três anos, baseia-se em “turismo comunitário de aldeia acessível e inclusiva, que, articulado com as iniciativas e vivências da comunidade residente, procurará criar condições para um futuro sustentável do ponto de vista económico, social, ambiental e patrimonial”, segundo a associação.

A iniciativa de empreendedorismo social, “pretende envolver toda a comunidade da aldeia de Maceira e combater o despovoamento que se faz sentir” no território, “através de actividades colaborativas de promoção do património, da cultura e da natureza, orientadas para o desenvolvimento turístico da aldeia”.

"Trata-se de integrar a oferta turística com a realidade patrimonial da aldeia em particular e da região no geral, através da oferta de experiências baseadas na observação do património histórico construído, na interacção com o património natural e cultural e com a produção endógena, tendo como principais atores as pessoas da aldeia - os Embaixadores da Aldeia”, adiantou à agência Lusa António Oliveira, coordenador do projecto da associação.

Segundo o responsável, a iniciativa “não só permitirá a criação de ferramentas colectivas de promoção turística, como ajudará a promover o envelhecimento activo, a participação colectiva e cívica, e a valorização dos recursos endógenos”.

O “Maceira - Embaixadores d’ Aldeia” assenta em três pilares fundamentais: o desenvolvimento de um programa de capacitação de guias comunitários ("Embaixadores d'Aldeia"), a definição e gestão dos percursos de promoção turística através de dinâmicas de participação activa da comunidade (trilhos inclusivos) e a inclusão digital como forma de comunicação e marketing turístico inclusivo (Maceira digital).

O projecto conta com dois técnicos que têm como missão desenvolver e implementar as três actividades que constituem o “Maceira - Embaixadores d” Aldeia”.

Pretende-se promover a capacitação de guias comunitários e o desenvolvimento de acções de capacitação intergeracional para a promoção da aldeia em que “jovens ensinam seniores” e “seniores ensinam jovens”.

Será criado o "Roteiro das Famílias - Casas partilhadas”, através do conceito de partilha de casa com os turistas, e também haverá “contadores de histórias - vivências d' aldeia”.

Nos "Trilhos inclusivos” serão definidos percursos pelo património material e imaterial da localidade e áreas limítrofes, será criada uma peça de teatro “Nós Somos a Aldeia”, haverá passeios pelas hortas e a actividade "A minha mesa é a tua mesa”.

Foto A associação abriu um hostel em 2016 DR

Por fim, a acção “Maceira digital” inclui a capacitação e a utilização das redes sociais e a criação e desenvolvimento do canal de Youtube da aldeia de Maceira, com a participação da comunidade.

O projecto"Maceira - Embaixadores d’ Aldeia”, promovido no âmbito do programa Portugal Inovação Social, tem um investimento global de 137.155 euros e um financiamento de 70% do Portugal 2020, sendo os restantes 30% suportados pelo município de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda.

A associação já tinha inovado nos domínios do turismo, ao criar um hostel, o EntryFik, apresetando como “uma moderna Unidade de Alojamento Local, localizada em meio rural”, nascido em 2016 a partir da “reconversão do edifício da antiga escola primária” da aldeia. Promete um “estadia incrível, a um preço económico”.