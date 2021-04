Lojas, centros comerciais e restaurantes podem abrir na segunda-feira, salvo em 11 concelhos

Vários sectores empresariais podem respirar de alívio, mas não em todo o território nacional. Na próxima segunda-feira, podem abrir a generalidade das lojas que estejam localizadas fora e nos centros comerciais, na quase totalidade de Portugal continental, salvo em 11 concelhos. O mesmo acontece em relação aos restaurantes, cafés e confeitarias, que podem receber clientes no seu interior, com a limitação de quatro pessoas por grupo.

Também salvo em 11 concelhos, as esplanadas passam a poder ter mais pessoas por grupo, passando de quatro para seis.

O horário de funcionamento dos restaurantes, cafetarias e respectivas esplanadas mantém-se limitado até às 22h30 nos dias de semana e as 13h nos fins-de-semana e feriados.

“A marcar passo”, nas palavras do primeiro-ministro, ou seja, sem poderem beneficiar da nova fase de desconfinamento, ficam os seguintes sete concelhos: Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela.

A estes juntam-se mais quatro concelhos – Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior –, onde vai verificar-se mesmo um retrocesso para a segunda fase. Isto é, há um conjunto alargado de lojas com porta aberta para a rua, e as esplanadas de cafés e restaurantes, entre outros equipamentos, que terão de voltar a encerrar. Fica igualmente proibida a realização de feiras e mercados de produtos não alimentares.​

Na prática, nos quatro concelhos referidos, apenas será permitido, para além do retalho alimentar, o funcionamento do comércio ao postigo, do comércio automóvel e da mediação imobiliário, salões de cabeleireiros, manicures e similares, após marcação prévia, estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais, parques, jardins, espaços verdes e espaços de lazer, bibliotecas e arquivos.

A lotação de clientes no interior dos estabelecimentos comerciais mantém-se limitada. “Mais uma vez, temos de cumprir as normas de lotação fixadas pela Direcção-Geral da Saúde”, adiantou António Consta, em conferência de imprensa.​

Vários sectores, incluindo o retalho alimentar e o especializado, têm pedido o alargamento urgente do actual limite de cinco pessoas por cada 100 metros quadrados, o que ainda não foi acolhido na terceira fase do desconfinamento “a conta-gotas” definido pelo Governo.

Recentemente, a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) considerou o rácio insuficiente e apelou ao Governo “uma subida urgente, acima de sete”, sem esconder que o óptimo seriam 10, em linha com a prática de outros Estados-membros, alguns deles com um quadro pandémico mais grave, como é o caso de França ou da Alemanha.