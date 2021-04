Governo marca ritmo da redução do défice, entre pandemia e decisões europeias

Com a crise ainda por resolver e as finanças públicas sob pressão, o Governo vai traçar esta quinta-feira os seus planos para o regresso progressivo do défice e da dívida para níveis mais próximos daqueles que se registavam antes da pandemia. No entanto, a verdade é que o ritmo da correcção destes indicadores pode acabar por depender mais da evolução da economia e da forma como as regras orçamentais europeias venham a ser revistas, do que da vontade agora manifestada pelo Governo.