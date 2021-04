Daniel Evans impôs a primeira (e inesperada) derrota a Djokovic em 2021

Daniel Evans já venceu adversários do top-10 por três vezes, já esteve nos oitavos-de-final de um Grand Slam, já conquistou um título em três finais no ATP Tour e conta na carreira com vitórias em mais de 80 encontros no circuito principal, mas a terra batida não é definitivamente a sua “praia”. Até desembarcar no Rolex Monte-Carlo Masters, o britânico só lograra quatro vitórias sobre o pó de tijolo. Daí que ninguém esperasse que fosse neste piso que Evans obtivesse a melhor vitória de sempre ao eliminar o número um mundial, Novak Djokovic.