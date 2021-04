Noble regressa com Beautiful, inspirado pela “frustração e incerteza” da pandemia

Chama-se Pedro Fidalgo, nasceu em Amarante há 23 anos, mas foi como Noble que se lançou na música. Noble porque, como tem explicado em entrevistas, era o nome em inglês mais próximo de Fidalgo, como o tratam os amigos. Recebeu a primeira guitarra aos 14 anos, começou a escrever canções e a cantar e durante alguns anos fez parte de bandas de garagem. Embora ouvisse de tudo, da clássica à pop, Bruce Springsteen (já o afirmou) é a sua “maior inspiração de todos os tempos”. Depois de, em 2019, ter lançado um primeiro single (Honey) que atraiu as atenções, estreou temas como Coming back e One more time (este gravado ao vivo na Casa da Música em 2019) e, nas vésperas do Natal de 2020, lançou, juntamente com Zé Manel, Syro, Meestre & Gabriela Couto, It’s Christmas Everywhere.

Agora está de regresso aos singles e lança esta quinta-feira o tema Beautiful nas plataformas digitais. A justificação para o novo tema é dada pelo seu autor deste modo, ao anunciar o single: “A inspiração surgiu durante o confinamento, numa fase de muita frustração e incerteza. Um momento que acredito ter sido difícil para todos a nível pessoal. Esta música fala sobre pedir a alguém que nos ame nos nossos piores momentos, quando nem nós próprios conseguimos nos amar, porque, na verdade, esse amor pode ser a mão estendida que nos ajuda a levantar e voltar à luz”. Não é, acrescenta, uma continuação de Honey, o tema que o lançou: “Porque existiu uma evolução, não só no som, como também na minha forma de escrever, mas penso que é uma evolução natural. À medida que vamos vivendo experiências novas, adquirimos também perspectivas novas e essa é uma das diferenças que o público vai sentir neste novo trabalho”.

Da guitarra, o seu instrumento-base, Noble passou progressivamente ao piano. “Sempre foi um instrumento que me cativou. Sempre achei que o som do piano era o mais bonito de todos. Hoje em dia é uma grande parte de mim e a maioria das novas canções nasceram ao piano”.