Terceiro lugar para Nuno André Ferreira na categoria Notícias Locais dos prémios World Press Photo

Em breve saberemos quais são a Foto do Ano e a Reportagem do Ano da edição 2021 dos prémios World Press Photo, bem como a Imagem Interactiva e o Vídeo do Ano, pois o anúncio terá lugar esta tarde numa sessão online a partir de Amesterdão. Mas já se conhecem os vencedores de cada categoria e entre eles está o único português finalista desta edição, Nuno André Ferreira. Nascido em 1979, este fotógrafo que vive em Viseu e trabalha com a agência Lusa desde 2009 ficou em terceiro lugar na categoria para que estava nomeado, a de Notícias Locais, com a fotografia Fogo na Floresta, tirada em Setembro de 2020 numa aldeia do concelho de Oliveira de Frades. Nela, uma criança olha para nós dentro de um carro, com um violento incêndio em pano de fundo.