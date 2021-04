Seis galerias do Porto contemplam o hoje das artes, a pensar no amanhã

Há uma notória vantagem em associar a visita às seis exposições que, noutras tantas galerias do Porto, assinalam esta quinta-feira a abertura do projecto Situação com um salto àquela que ainda se mantém na Galeria Municipal, Que horas são que horas (até ao próximo dia 25). Se esta faz um balanço histórico das últimas seis décadas e meia (1945-2010) da criação e do mercado das artes plásticas e visuais na cidade, o novo ciclo actualiza, e projecta mesmo para o futuro, o circuito artístico portuense.