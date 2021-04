Quinta, na TV: entre o passado e o futuro de Notre-Dame, há um paciente inglês e recrutas espiões

CINEMA

O Paciente Inglês

AMC, 15h43

Nove Óscares premiaram esta adaptação do também galardoado romance de Michael Ondaatje, sobre amor e perda na II Guerra Mundial. Hana (Juliette Binoche) é a enfermeira que toma conta de Almasy (Ralph Fiennes), que ficou severamente queimado num desastre de avião. À medida que se intensifica a relação entre paciente e cuidadora, ele começa a recordar uma paixão arrebatadora e trágica que teve por uma mulher casada (Kristin Scott-Thomas).

Amor e Amizade

TVCine Emotion, 22h35

Whit Stillman assina a realização e o argumento desta adaptação de um romance epistolar pouco conhecido de Jane Austen, Lady Susan. Nesta comédia, Kate Beckinsale é Lady Susan Vernon, uma viúva pouco virtuosa e muito interesseira e egoísta que, para fugir aos rumores sobre a sua vida privada, se refugia na propriedade dos sogros e procura marido para ela e para a filha. No elenco entram também Chloë Sevigny, Xavier Samuel, Stephen Fry, Emma Greenwell, Tom Bennett, James Fleet e Jemma Redgrave.

No Limite da Ilusão

Hollywood, 23h30

Sem amigos nem namorada, não há nada de especial na vida de Jonathan. Tudo muda quando um advogado, que se torna seu amigo, o inscreve na Lista, um clube de encontros com mulheres fogosas e disponíveis. Mas a Lista será para Jonathan uma armadilha fatal. Marcel Langenegger realiza este drama de crime, mistério e erotismo, escrito por Mark Bomback e interpretado por Hugh Jackman, Ewan McGregor e Michelle Williams.

Um Traidor dos Nossos

AXN, 23h37

Perry e Gail são dois ingleses de férias em Marraquexe. Num encontro aparentemente casual, conhecem um multimilionário russo que os convida para uma festa. Quando os três se tornam mais chegados, ele pede-lhes que, no regresso a casa, entreguem uma pen drive ao MI6. O que eles não sabem é que aquele homem misterioso está ligado à máfia russa e que acabam de entrar no perigoso mundo da espionagem e intriga internacional. Com realização de Susanna White, o filme adapta o romance homónimo de John le Carré e conta com actuações de Stellan Skarsgård, Ewan McGregor, Naomie Harris e Damian Lewis.

DOCUMENTÁRIOS

Notre-Dame: Os Segredos dos Construtores

Odisseia, 18h30

Notre Dame: A Catedral Eterna

História, 19h20

A 15 de Abril de 2019, um incêndio deflagrou em Notre-Dame, deixando o mundo perplexo perante as imagens em directo das chamas que iram reduzindo a ruínas a catedral fundadora do gótico. Dois anos depois, estreiam-se dois documentários sobre o icónico monumento parisiense. O canal Odisseia percorre a sua história, desde a colocação da primeira pedra, recorrendo a uma combinação de entrevistas e animações em 3D para mostrar como “homens e mulheres (...), impulsionados pela fé, pela ambição e o engenho, primeiro edificaram, depois embeleceram e finalmente salvaram a catedral”. O canal História recorda outros desafios por que o edifício passou ao longo dos séculos, mas concentra-se sobretudo no plano e processo de reconstrução, a partir do acesso a arquivos inéditos, reconstituições e testemunhos de peritos.

DESPORTO

Futebol: Liga Europa

SIC, 19h45

Directo. Manchester United e Granada reencontram-se para a segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa, num jogo arbitrado pelo romeno István Kovács. Tem lugar em Old Trafford, casa do clube inglês, que há uma semana saiu vencedor do primeiro embate, no estádio da equipa espanhola, em Los Cármenes, por duas bolas a zero.

SÉRIE

X Company

AXN, 22h50

Estreia. Acção, espionagem, guerra e um enredo inspirado em factos verídicos são os chamarizes do thriller. Segue um grupo de jovens que deixam as suas vidas normais para serem treinados por uma organização secreta para a missão das suas vidas: infiltrar-se em território inimigo para combater a ascensão das forças nazis na Europa da II Guerra Mundial. Cada um dos “recrutas” tem uma habilidade especial: a de Neil (Warren Brown) é a força física; a de Evelyne (Aurora Luft), o pensamento estratégico; a de Tom (Dustin Milligan), a eloquência; a de Alfred (Jack Laskey), a memória; e a de Harry (Connor Price), o engenho.