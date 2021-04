Pintura de Paula Rego vendida (abaixo das expectativas) por 650 mil euros

A obra The Aunt (Nada), da pintora portuguesa Paula Rego, foi vendida esta quinta-feira num leilão da Phillips, em Londres, por 650 mil libras (747.500 euros), abaixo da expectativa mínima avançada pela leiloeira, que esperava arrecadar entre 800 mil libras (920 mil euros) e 1,2 milhões de libras (1,38 milhões de euros).

Num leilão que incluía pouco mais de 30 lotes, todos de arte do século XX e contemporânea, e que incluía obras de Alberto Giacometti, Frank Stella, Mark Rothko ou Banksy, a peça que atingiu um valor mais alto foi La Féconde Journée (1976), do pintor francês e teórico da arte bruta Jean Dubuffet. Estimada entre 1,5 e dois milhões de libras, acabou por ser arrematada por 3,6 milhões (cerca de 4,14 milhões de euros).

Aunt (Nada), que foi comprada após uma rápida licitação de cinco lances, retrata uma personagem do romance de estreia da escritora espanhola Carmen Laforet, Nada, originalmente publicado em 1944, e que retrata a Barcelona dos anos 40, sob o franquismo.

Foto Aunt (Nada)

Esta obra foi incluída na retrospectiva da artista que viajou do Museu Rainha Sofia, em Madrid, para o Museu Nacional das Mulheres nas Artes, em Washington, em 2007-2008.

Em Julho de 2015, um quadro de Paula Rego no qual a pintora aludia à morte do marido – Victor Willing, também ele artista, faleceu em 1988 – foi arrematado num leilão em Londres por 1,6 milhões de euros, estabelecendo um recorde para a artista portuguesa. Nesse mesmo leilão, uma outra obra da pintora, Looking Out (1997), ao contrário do que agora aconteceu com Aunt (Nada), ultrapassou largamente a expectativa máxima de 989 mil euros, tendo sido vendida por quase 1,4 milhões de euros. com Lusa