Nomadland: o sonho não é para todos

A pequena cidade de Needles fica no lugar onde o rio Colorado “corre velozmente entre os juncos” junto à fronteira com o estado do Arizona. Vindos de Oklahoma, de outra cidade pequena chamada Sallisaw, os Joad percorrem mais de mil e oitocentos quilómetros, quase em linha recta, em direcção a Oeste. Eles são os protagonistas de As Vinhas da Ira, a obra mais reverenciada de John Steinbeck. Fugiam da miséria que, em alguns estados do país, foi consequência da conjugação trágica entre a Grande Depressão e um fenómeno atmosférico que ficou conhecido como dust bowl, tempestade de chuva, vento e poeira que ninguém como Steinbeck fixou. O momento em que os habitantes de Oklahoma, Arkansas, Missouri e Texas acordaram para a devastação. “Pela manhã, a poeira pairava como um nevoeiro, e o Sol estava vermelho como sangue fresco. Todo o dia a poeira se peneirou do céu e, no dia seguinte, continuou a escorrer da mesma forma. A terra cobriu-se de um manto uniforme. Pousava sobre o milho, amontoando-se nas estacas das vedações e nos fios telegráficos; assentava sobre os telhados e ocultava as plantas das árvores.”