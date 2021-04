Ministra da Cultura francesa promete reabertura de Notre-Dame em 2024

Catedral é referência da arquitectura gótica e foi parcialmente destruída por um incêndio em 2019. Petição pública lançada com o objectivo de angariar fundos para a sua reconstrução reuniu 833 milhões de euros.

A Catedral de Notre-Dame de Paris vai reabrir em 2024, prometeu quarta-feira a ministra da Cultura de França, Roselyne Bachelot, na véspera de se completarem dois anos do incêndio que devastou o famoso monumento.

A promessa foi feita no momento em que a ministra anunciou, perante o Senado, que a petição pública lançada para a reconstrução da catedral conseguiu reunir os fundos suficientes, com 833 milhões de euros em donativos, valor que permite “encarar o projecto com tranquilidade”.

“Posso dizer que em 2024 a Catedral de Notre-Dame de Paris será reaberta”, garantiu Roselyne Bachelot.

A ministra deverá encontrar-se na catedral como o presidente Emmanuel Macron esta quinta-feira, precisamente quando se completam dois anos sobre o incêndio que devastou parcialmente a catedral, considerada uma obra-prima da arte gótica europeia.

O chefe de Estado francês tinha pedido uma reconstrução em cinco anos deste monumento cujo telhado e pináculo foram destruídos pelas chamas.

O representante de Macron para as obras, o general Jean-Louis Gorgelin, também assegurou que a catedral reabrirá em 2024 e que será celebrado um Te Deum a 16 de Abril desse ano, embora nem todos os trabalhos necessários estejam concluídos nessa data.