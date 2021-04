Jovem cientista portuguesa vence prémio europeu com trabalho sobre cancro da tiróide

Um estudo que procura encontrar formas de aumentar a eficácia do tratamento de cancro da tiróide com metástases valeu a Márcia Faria, investigadora da unidade de biologia molecular do Serviço de Endocrinologia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, um prémio da Sociedade Europeia de Endocrinologia. Com 28 anos e ainda a fazer o seu doutoramento, a cientista portuguesa foi distinguida com o Young Investigator Award que será entregue em Maio a 12 jovens no início das suas carreiras.