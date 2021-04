Soja, óleo de palma e carne: o que se come na Europa destrói florestas e savanas

Soja, óleo de palma e carne – são estes os três produtos importados pela União Europeia (UE) que mais contribuem para que este espaço continue a ter uma elevada responsabilidade na degradação e desflorestação de ecossistemas vitais, tais como as florestas tropicais, as zonas húmidas ou savanas. Numa altura em que está a ser preparada legislação para combater a desflorestação directamente ligada ao consumo no espaço europeu, a WWF (World Wild Fund for Nature) apresenta um relatório que mostra que, em 2017, a UE foi responsável por 16% da desflorestação associada ao comércio internacional, sendo ultrapassada apenas pela China (24%). Portugal aparece como o 6.º Estado-membro com maior consumo per capita associado à desflorestação relacionada com o comércio internacional.