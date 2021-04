Primeiras doses da vacina da Johnson & Johnson já chegaram a Portugal – e mais cedo do que o previsto

Tranche com 31.200 doses chegou na tarde desta quarta-feira. Vacinas vão ficar armazenadas. Agência Europeia do Medicamento estuda casos que motivaram recomendação de suspensão nos Estados Unidos.

Mesmo com o atraso na entrega das vacinas anunciado pela Johnson & Johnson na terça-feira, a verdade é que as primeiras 31.200 doses deste fármaco chegaram a Portugal esta quarta-feira, algumas horas antes do agendamento previsto.

No início da semana, o calendário de entregas apontava para a chegada da primeira tranche de vacinas da Janssen, uma subsidiária da Johnson & Johnson que desenvolve este fármaco, na madrugada desta quinta-feira. Seriam 31.200 doses da primeira vacina que requer apenas uma inoculação, com as vacinas a saírem da Bélgica na terça-feira, no mesmo dia em que a Johnson & Johnson anunciou um atraso na entrega de vacinas na Europa. Mesmo com esta comunicação, os camiões que fizeram o trasnporte das vacinas fizeram o trajecto até Portugal, mais concretamente até ao centro logístico localizado em Montemor-o-Velho.

Estas vacinas ficam agora armazenadas nos próximos dias, não sendo ainda claro o destino que lhes será dado. Por um lado, não há qualquer directiva europeia que impeça a administração deste fármaco, apesar de a Agência Europeia do Medicamento (EMA) estar a analisar os problemas detectados nos Estados Unidos. Registaram-se seis casos de pessoas que desenvolveram problemas raros de coágulos sanguíneos após serem inoculadas com a vacina, algo que motivou a recomendação da suspensão do medicamento pela agência norte-americana do mediamento, a Food and Drug Administration (FDA). Já foram administradas 6,8 milhões de doses nos Estados Unidos da vacina desenvolvida pela Janssen. Contam-se ainda outras nove milhões de doses no país em armazenamento à espera de serem utilizadas.

A Comissão Europeia acordou com a Janssen a compra de 200 milhões de doses este ano, com uma opção de 200 milhões de doses adicionais. Esta quarta-feira surgiram notícias de que o organismo europeu não faria novo contrato com a Johnson & Johnson e com a AstraZeneca. Esta informação não foi confirmada, mas a a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, adiantou que será adiantada a entrega de 50 milhões de doses da vacina da BioNTech/Pfizer para o segundo trimestre deste ano.

Até ao final do ano, Portugal tem contratualizadas 4,5 milhões de doses da vacina da Janssen, não sendo certo ainda o impacto que este atraso poderá ter em entregas futuras. É algo que a própria Comissão Europeia tenta esclarecer junto do grupo norte-americano.