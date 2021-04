Ivo Rosa conclui que foram distribuídos 128 processos sem sorteio

Entre Setembro de 2014 e Abril de 2015, a maioria dos processos do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) foi distribuída de forma manual, sem sorteio, segundo a TSF que cita a decisão instrutória do processo Operação Marquês, conhecida na sexta-feira passada. Ao todo, de um total de 251 processos, 128 foram distribuídos de forma manual.

O juiz de instrução criminal Ivo Rosa considerou mesmo que se pode estar perante factos que podem ser crime “na distribuição de processos” durante esse período de tempo no TCIC e não apenas na entrega da Operação Marquês ao juiz Carlos Alexandre a 9 de Setembro de 2014. Por isso, mandou extrair uma certidão para enviar à Procuradoria-Geral da República (PGR) para que esta questão seja alvo de investigação.

“Tendo em conta os elementos constantes dos autos e acima identificados, indicia-se que poderão estar em causa factos com relevância criminal relacionados com a distribuição de processos neste TCIC no período compreendido entre Setembro de 2014 e Abril de 2015. Assim sendo, extraia certidão desta decisão, na parte relativa à questão abordada neste segmento, bem como de todos os elementos de prova identificados nesta parte e remeta à Procuradoria-Geral da República para efeitos de procedimento criminal”, lê-se no referido documento.

Até esta quarta-feira, não há informação de que esta certidão já tenha chegado oficialmente à PGR.

Segundo Ivo Rosa, entre Setembro de 2014 e Abril de 2015, o juiz 1 do TCIC (Carlos Alexandre) recebeu 26 processos por distribuição electrónica (sorteio), 33 por sorteio manual e 56 por atribuição manual. Para o juiz 2 (à época, João Bártolo) foram 26 processos por distribuição electrónica (sorteio), 38 por sorteio manual e 72 por atribuição manual.

O juiz sublinha ainda que encontrou “situações em que no mesmo dia foi utilizada a modalidade de distribuição electrónica e a modalidade de distribuição manual, o que evidencia que em 9 de Setembro de 2014 [dia distribuição da Operação Marquês] o sistema electrónico estava em perfeito funcionamento, aliás como confirmado” pelo instituto do Ministério da Justiça que gere o sistema informático dos tribunais (IGFEJ).

Na sexta-feira, depois de conhecida a decisão instrutória do processo Marquês, o Conselho Superior da Magistratura (CSM) reagiu e garantiu à Agência Lusa que em todos os tribunais, nomeadamente no TCIC, existem regras transparentes sobre atribuição e transição de processos, com respeito pelo princípio do juiz natural.

Segundo adianta o CSM - órgão de gestão e disciplina dos juízes - “na sequência da reforma do mapa judiciário de 2014, o CSM deliberou em plenário “estabelecer regras gerais a transparentes no que concerne à transição de processos, com respeito pelo princípio do juiz natural”, que é um dos princípios basilares do processo penal.

“De acordo com essa deliberação, em todos os tribunais, nomeadamente o TCIC, os processos foram atribuídos ao juiz que já os tramitava, sem prejuízo das operações de igualação de pendências”, avança o CSM, antecipando-se assim a eventuais pedidos de esclarecimento que venham a ser solicitados a tal órgão da judicatura acerca da questão levantada no âmbito da fase inicial da Operação Marquês.

Além disso, em Outubro de 2018, o CSM abriu uma averiguação sumária ao processo de escolha de Carlos Alexandre como juiz de instrução da fase de inquérito da Operação Marquês em 2014. Em Fevereiro de 2019, o CSM anunciou o arquivamento dessa averiguação por não se ter apurado matéria susceptível de ter implicações de natureza disciplinar.