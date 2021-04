Inspector que dirigiu investigação ao Football Leaks tornou-se arguido

Relações de Rogério Bravo com os homens do fundo de investimento Doyen vão voltar a ser investigadas.

O inspector-chefe da Polícia Judiciária Rogério Bravo, que dirigiu a investigação Football Leaks, cujo principal arguido é o pirata informático Rui Pinto, tornou-se arguido por causa da sua actuação neste processo.

Foi o próprio Rogério Bravo que o revelou esta quarta-feira em tribunal. Na audiência do Football Leaks, em que está a ser ouvido na qualidade de testemunha, o inspector-chefe explicou que não iria responder a perguntas que o pudessem incriminar, uma vez que foi constituído arguido num inquérito destinado a averiguar se extravasou os seus limites de actuação, nomeadamente revelando demasiada proximidade com os representantes do fundo de investimento Doyen, que se queixaram às autoridades de Rui Pinto os ter tentado chantagear, exigindo-lhes entre meio milhão e um milhão de euros para parar de publicar online documentos confidenciais sobre contratação de jogadores e outros negócios do universo futebolístico que os envolviam.

Na sequência de uma queixa da ex-eurodeputada socialista Ana Gomes, o Ministério Público tinha aberto um inquérito ao relacionamento entre Rogério Bravo e a Doyen, que acabou por encerrar em Novembro passado por ter concluído que não se tinha verificado qualquer abuso de poder por parte deste polícia, que integra uma unidade de combate ao cibercrime na Judiciária.

Porém, novos dados revelados em tribunal no final do ano passado pelo segundo arguido do processo, o advogado Aníbal Pinto, que intermediou contactos entre Rui Pinto e os homens do fundo de investimento, levaram o Ministério Público a reabrir este inquérito em que Rogério Bravo é visado.

Foi lida na sala de audiências uma mensagem de correio electrónica datada de 2015 em que este inspector-chefe aconselhava a Doyen a contactar determinado jornalista para fazer passar a sua versão dos factos no noticiário que estava a ser produzido com base no site Football Leaks, que tinha exposto vários negócios desconhecidos firmados no mundo do futebol com a intervenção deste fundo de investimento.

Noutro e-mail trocado entre dois homens fortes da Doyen sobre os planos que tinham para pressionarem o advogado de Rui Pinto a revelar a identidade do hacker, que na altura ainda era desconhecida, tanto Rogério Bravo como um colega seu são colocados em “cc”. E há ainda um outro e-mail em que o inspector-chefe trata por tu um dos homens da Doyen.

Esta quarta-feira em tribunal o inspector alegou que este é um defeito que tem: “Geralmente trato as pessoas por tu.”