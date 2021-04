Sócrates: “O juiz não me declarou corrupto”

José Sócrates foi recebido com protestos por algumas dezenas de manifestantes junto à porta das instalações da TVI, naquela que é a primeira entrevista desde que foi conhecida a decisão instrutória. Foram arremessados ovos no carro em que o ex-primeiro-ministro chegava.

A primeira entrevista de José Sócrates depois de ser conhecida a decisão instrutória que levará o ex-primeiro-ministro a ser julgado por seis dos 31 crimes de que era acusado começou com o antigo governante a querer deixar claro que não será julgado pelos crimes de corrupção passiva, apesar de o juiz Ivo Rosa ter considerado que existia matéria para que Sócrates fosse julgado pelo crime de corrupção passiva sem demonstração de acto concreto, não se desse o caso de este delito já ter prescrito. “O juiz não me declarou corrupto”, repetiu, argumentando que “na fase de instrução não se declara isto ou aquilo”.

“O que o juiz fez foi considerar que há indícios para me levar a tribunal por um determinado crime”, declarou o ex-primeiro-ministro, antes de iniciar a sua defesa. Sócrates repetiu que é “falso e injusto” que o magistrado tenha afirmado que existem indícios de corrupção, mais não seja porque “esse crime [de corrupção sem acto] já não existe no nosso Código Penal” tendo sido substituído por “recebimento de vantagem indevida” e por isso “um tipo novo de crime”, vincou. “Nem sabia que isso existia. Sempre achei que a corrupção exigia um acto”, declarou. E fez a sua própria síntese da sentença: “O que o juiz diz é que ao longo dos meus seis anos de mandato nunca houve um comportamento contrário ao dever do cargo”, vincou.

Confrontado com a sua relação com Carlos Santos Silva, que enquanto empresário estava responsável pela angariação de clientes estrangeiros para o Grupo Lena, Sócrates afirmou que não teve “nenhuma acção” nem lhe deu “nenhum conselho relativamente a nada que lhe dissesse respeito a algum investimento ou acção empresarial dele aqui em Portugal”. “Depois de sair [do cargo] de primeiro-ministro, fiz algumas coisas que o eng.º Carlos Santos Silva me pediu, por exemplo, na Argélia. Mas fiz isso para a empresa Lena, como fiz para várias empresas. Julguei que era o meu próprio dever fazê-lo”, afirmou.

O antigo primeiro-ministro irá a a julgamento no processo Operação Marquês por branqueamento de capitais e outros crimes. Em causa estão 1,72 milhões de euros entregues pelo empresário e alegado testa-de-ferro a Sócrates, que implicam três crimes de branqueamento de capitais, muito embora já tenha prescrito a corrupção subjacente a estes delitos. Além do branqueamento de capitais, Sócrates vai ser pronunciado por três crimes de falsificação de documentos.