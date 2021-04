PJ fez buscas em casa do deputado do PS António Gameiro no âmbito da Operação Triângulo

A Polícia Judiciária fez nesta terça-feira buscas à casa do deputado socialista António Gameiro, em Seiça, no concelho de Ourém (distrito de Santarém), por suspeitas de crime económico no âmbito da Operação Triângulo, em que foram detidas quatro pessoas, entre elas a presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita (PSD). O Parlamento havia recebido um pedido de levantamento da imunidade parlamentar do deputado, aprovado em Novembro de 2020, mas o parecer emitido pela Comissão da Transparência não avança detalhes sobre o caso.

Esta investigação, ao que o PÚBLICO apurou, estava em curso há mais de um ano. As quatro pessoas detidas serão ouvidasn esta quarta-feira pelo juiz no Tribunal de Instrução Criminal de Évora para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coacção.

O jornal O Mirante, que avança a notícia sobre António Gameiro, revela que vários elementos do Partido Socialista confirmam a situação. O deputado, que o PÚBLICO tentou contactar sem sucesso, tem estado incontactável nas últimas horas mesmo em relação a pessoas que lhe são próximas.

As buscas à casa do deputado, em Seiça, realizaram-se um dia depois de António Gameiro, que já foi presidente da distrital de Santarém do PS durante vários mandatos, ter apresentado a sua candidatura à Câmara Municipal de Ourém, nas eleições autárquicas deste ano.

O que está em causa nesta investigação da PJ é um negócio imobiliário que envolveu a venda de um terreno com cerca de cinco mil metros quadrados, em Monte Gordo, por 5,6 milhões de euros.

Um comunicado conjunto da Polícia Judiciária e da Procuradoria-Geral da República, enviado à comunicação social sobre as buscas e detenções no âmbito da Operação Triângulo, informa que, “no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP Regional de Évora, a Polícia Judiciária, através da Directoria do Sul, realizou nesta terça-feira 17 buscas, designadamente domiciliárias, em estabelecimentos e escritórios de advogados”, e que “estas diligências tiveram lugar na região do Algarve, Lisboa, Leiria e Ourém”. Uma das primeiras buscas ocorreu, pelas 7h30, na casa da funcionária responsável pelo Fundo de Apoio Municipal (FAM), que foi chefe de gabinete de Conceição Cabrita, no início do seu mandato.

Vila Real de Santo António é um dos municípios que ainda se encontram sob assistência financeira, dado os elevados montantes da sua dívida. A venda de património insere-se no plano de recuperação a que está obrigada pelas entidades credoras.

Em 2019, foi declarada a insolvência da Sociedade de Gestão Urbana (SGU), a que esteve ligado o funcionário autárquico que foi ontem detido. Conceição Cabrita (PSD) não se recandidata ao cargo, e quem está de regresso à vida autárquica é Luís Gomes, que já foi presidente durante 12 anos e teve a seu lado Conceição Cabrita.

O mesmo comunicado informa ainda que, no decurso da operação, “foram detidas quatro pessoas, uma delas titular de cargo político”: “Entre os detidos, todos com idades entre os 50 e aos 70 anos, estão ainda um trabalhador da administração pública e dois empresários.”

Em investigação, prossegue, “estão suspeitas de actuação ilícita de titular de cargo político, que beneficiou da colaboração de funcionários, bem como outros intervenientes, na intermediação de um negócio, de compra de imóvel, propriedade do município, na praia de Monte Gordo”.

A operação contou com a colaboração da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, da Directoria do Centro e Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, nomeadamente “na realização de buscas a residências dos suspeitos, escritórios de advogados e instituição bancária, onde foram apreendidos vários documentos, objectos, e, matéria probatória, que irá ser analisada”.

Em causa, pode ainda ler-se, “estão factos susceptíveis de integrarem a prática dos crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem e abuso de poder”.