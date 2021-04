U.Dream recebeu 400 candidaturas de universitários para voluntariado

Para as 60 vagas disponíveis, o projecto de voluntariado universitário recebeu 400 candidaturas. “Estes números são uma resposta positiva e cheia de esperança para as gerações futuras e para o papel que elas vão exigir ter. São números que nos devem orgulhar a todos”, diz o fundador da U.Dream.

O fundador da U.Dream, programa de voluntariado de universitários em Portugal, anunciou esta quarta-feira que recebeu 400 candidaturas para trabalho voluntário no Porto, Braga, Aveiro e Lisboa, e afirma que pandemia veio despertar os jovens para o voluntariado.

Depois de, em Fevereiro, o fundador da U.Dream, Diogo Mendes, ter alertado para a necessidade urgente de jovens para ajudar no período de pandemia nas áreas de apoio escolar, sem-abrigo e/ou integração de imigrantes no Porto, Braga, Aveiro e Lisboa, houve 400 estudantes universitários portugueses a concorrer às 30 vagas que a U.Dream abriu em cada uma daquelas cidades.

“Entusiasma-nos muito receber tantos candidatos numa altura em que tudo parece mais parado e sem dinâmica, numa altura em que se esperava menos interesse, estes resultados falam por si. Estes números são uma resposta positiva e cheia de esperança para as gerações futuras e para o papel que elas vão exigir ter. São números que nos devem orgulhar a todos”, disse à Lusa Diogo Mendes.

Os novos voluntários do projecto educativo U.Dream, paralelo ao ensino superior, estão seleccionados e prontos para irem para o terreno, acrescentou. O programa tem a duração de três semestres e funciona em simultâneo com as aulas, com a afectação semanal de quatro horas em média, com o objectivo de estimular os jovens a usarem as suas paixões, competências e valores para servir as suas comunidades.

Após a selecção, os jovens escolhem o público com que pretendem trabalhar, através da lista de parceiros da U.Dream, e iniciam a experiência de voluntariado com periodicidade semanal. O objectivo é conseguir trabalhar três públicos ou organizações diferentes ao longo do programa. De forma paralela ao serviço de voluntariado, os jovens vão ter sessões semanais de “transformação pessoal”, para os ajudar a descobrir a fórmula da liderança social, através de sessões de provocação, reflexão, partilha e construção de pensamento crítico sobre o mundo e o papel deles enquanto nele.

O percurso da U.Dream está a ser feito há oito anos e cruza caminhos com experiências de áreas de formação distintas, como gestão, psicologia, coaching, espiritualidade, contando que a companhia de parceiros como a Fundação Calouste Gulbenkian, Nova SBE, Instituto Kaizen, Maze, Portugal Inovação Social, entre outros. “Estamos cada vez mais perto de criar o modelo que nos vai permitir atingir milhares de jovens em simultâneo no mundo inteiro”, acredita Diogo Mendes.

A U.Dream é um projecto de voluntariado de universitários criado em 2013, que conta com mais de 600 estudantes do Porto, Braga, Aveiro e Lisboa, e que tem o objectivo de os aproximar aos problemas das suas comunidades, responsabilizá-los pelo que acontece de errado ao seu lado e ajudá-los a compreender as suas paixões e competências, para transformar as comunidades a sua vida.

A U.Dream é um projecto que desenvolve competências de liderança social em estudantes do ensino superior naquelas quatro cidades, colocando esses estudantes a servir as suas comunidades (idosos, crianças de lares, apoia crianças e famílias com diversas patologias, emigrantes, sem-abrigo). O objectivo do projecto é garantir que no fim do caminho de “serviço e empoderamento pessoal” os jovens descubram qual é a sua missão social.