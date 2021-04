Uma nova plataforma de acolhimento animal vai nascer em Vila Nova de Gaia

A Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal de Gaia quer “colmatar as necessidades” do Centro de Reabilitação Animal e conta com uma área de recreação, um parque canino e um centro de formação.

A Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal (PATA) de Vila Nova de Gaia, equipamento municipal com cerca de 36 mil metros quadrados orçado em 1,3 milhões de euros, será inaugurada esta sexta-feira, 16 de Abril.

Em causa está “uma estrutura pensada para colmatar as necessidades do Centro de Reabilitação Animal (CRA)”, refere a informação enviada à agência Lusa, que enumera 80 jaulas para cães e um gatil. “A PATA nasce da necessidade de acrescentar valências à oferta do município na área do acolhimento e tratamento animal, uma vez que a necessidade de mais espaço e de um maior número de jaulas era há muito identificada pelo CRA que tem desempenhado um papel fundamental na promoção da adopção responsável de cães e gatos que são recolhidos pelo município”, refere o presidente da câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, citado na informação camarária.

O autarca aponta que a estrutura, enquadrada numa área verde com cerca de 36 mil metros quadrados, o que corresponde a quatro vezes mais do que as actuais instalações do CRA de Gaia, responderá à “necessidade de um espaço dedicado à formação e de uma zona lúdica ampla destinada à circulação e socialização dos animais”.

A PATA localiza-se junto ao Parque Biológico, na Estrada Nacional 222, em Avintes. O projecto inclui uma área de recreação, um parque canino, um centro de formação, áreas de tratamento e de apoio ao alojamento de animais, bem como edifícios anexos, em áreas mais reservadas e protegidas, destinados ao alojamento. A autarquia de Gaia, no distrito do Porto, destaca que, “paralelamente, a PATA terá uma componente educativa com acções de sensibilização sobre os animais de estimação”.

Recentemente o município divulgou que a taxa de adopção de animais no CRA aumentou em 2020, passando de 73% para 85%, o que corresponde ao acolhimento de 256 animais. Em 2018, a taxa de adopção tinha sido de 67%, enquanto em 2019 foi de 73% e em 2020 de 85%, o que correspondeu a 165 cães e 91 gatos. Em 2020, foram recolhidos e entregues ao CRA um total de 301 animais, o que significa uma diminuição de 57 animais face a 2019.

“Para conseguir equilibrar o número de recolhas/entregas, por forma a que se evite a sobrelotação das instalações, o CRA continua a promover campanhas de adopção mensais”, reforçou a autarquia, ainda que as mesmas sejam “mais pontuais devido ao contexto pandémico actual”. O município oferece identificação electrónica, desparasitação, esterilização e vacinação.