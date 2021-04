O que fazem os mamíferos durante o confinamento?

A Mammal Society, dedicada à protecção de mamíferos no Reino Unido, lançou o desafio e os fotógrafos amadores aceitaram: descobrir o que faziam os mamíferos durante o confinamento. De câmaras fotográficas e telemóveis na mão, capturaram castores, veados, focas e esquilos. E, para alguns, nem foi preciso sair de casa. Foi o caso de Sarah Hayden, vencedora do prémio de Melhor Fotografia tirada com um telemóvel. Registou o encontro entre o seu gato, Charlie, e um esquilo cinzento, ainda que separados por uma porta de vidro, cumpridores das normas de distanciamento.

O vencedor da edição de 2021 do concurso Mammal Photographer of the Year foi Daniel Whitby, especialista na investigação e protecção de morcegos. Foi, precisamente, a fotografia de um morcego-de-ferradura, tão pequeno como uma ameixa, que o levou ao primeiro lugar.