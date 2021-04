Precisamos das duas “bazucas” a tempo e horas

A crise pandémica e a crise financeira só podem ser combatidas com o recurso a duas “bazucas” utilizadas a tempo horas e em simultâneo. Ou a União Europeia (UE) consegue ser mais eficaz na aquisição, fornecimento e distribuição de vacinas, no seu processo de aprovação, e ganhar coerência no discurso sobre as mesmas, ou o que teremos é uma organização estraçalhada e desunida, com os Estados-membros a fazerem escolhas antagónicas e um contexto pandémico diverso.