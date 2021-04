Presidente da Somália prolonga o seu mandato sob forte contestação internacional

O Presidente somali, Mohamed Abdullahi Mohamed, também conhecido por Farmaajo, promulgou esta quarta-feira o prolongamento do seu mandato por mais dois anos, anunciaram as agências estatais. A medida vai prolongar a crise política na sequência do adiamento das eleições e agudizar problemas na já frágil situação do país, devido às cisõe sinternas e à ameaça jihadista.

A decisão de prolongar o mandato do chefe de Estado está a ser fortemente contestada internamente e muito criticada internacionalmente.

Com um Governo central limitado desde 1991, o país está a tentar reerguer-se dos sucessivos conflitos, operações militares, atentados e da fome. A ajuda internacional tem sido fundamental, mas a decisão do Presidente pode pôr em causa esse auxílio.

Os alertas já tinham soado depois do impasse eleitoral no final do ano passado entre o Governo central e os líderes regionais; e depois em Fevereiro, quando expirou o mandato de quatro anos de Mohamed e este se manteve no poder, acentuando a crise e a luta entre as várias facções políticas e étnicas.

O Parlamento – maioritariamente favorável ao Presidente – justificou o prolongamento do mandato com base na reformulação do sistema eleitoral, que era até agora assente num sistema de escolha indirecta assente nos clãs e que passa a funcionar segundo o princípio de uma pessoa, um voto.

A mudança foi prometida nas últimas eleições de 2017 e ansiado pela comunidade internacional, no entanto, diz o New York Times, os críticos consideram a medida uma desculpa para adiar de novo as eleições.

Instabilidade interna e a ameaça jihadista

A oposição não recebeu de bom grado a proposta do Presidente, tendo deixado de o reconhecer como legítimo, considerando que a sua actuação é uma “ameaça à estabilidade, à paz e unidade” da Somália, diz o El País. O desagrado generalizou-se, desencadeando violentos protestos quando as eleições foram adiadas, em Fevereiro.

As cisões internas podem deixar o caminho aberto ao grupo jihadista Al-Shabab, aliado à Al-Qaeda, que já controla de forma violenta parte do país, entre ataques e atentados frequentes. Ainda nesta quarta-feira, 15 pessoas morreram numa explosão num autocarro, na capital Mogadíscio, orquestrada, suspeita-se, por membros do Al-Shabab, segundo a Reuters.

Reconhecendo a ameaça, a comunidade internacional tem vindo a apelar ao fim do impasse em torno das eleições, porque a “resolução mina a paz, segurança e estabilidade da Somália e países vizinhos”, lia-se numa declaração conjunta, citada pela Reuters, com vários parceiros internacionais, incluindo as Nações Unidas (ONU).

The decision to extend the Federal Government’s term undermines further the country’s peace and security. We call on Somalia’s Federal Government and Federal Member States to return to talks and agree to a way forward. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 13, 2021

Os EUA, que têm apoiado financeira e militarmente o país na luta contra o terrorismo, mostraram-se “profundamente decepcionados”, nas palavras do secretário de Estado Antony Blinken, citadas pelo New York Times, e ameaçaram o Presidente somali com sanções, caso as eleições não se realizem entretanto.

A decisão “irá criar profundas divisões, enfraquecerá o processo do federalismo, das reformas políticas (…) e das suas boas relações com a comunidade internacional, além de distrair a atenção da luta contra Al-Shabab”, disse Blinken.

#Somalia : The EU calls for an immediate return to talks on the holding of elections without delay based on the 17 September agreement. Failing this, we will consider further concrete measures. #AUEU https://t.co/kgjYyOD40x — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 13, 2021

Na mesma linha, o alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, declarou que a comunidade internacional sob “nenhuma circunstância” aceitará a extensão unilateral do mandato do Presidente e apelou ao Governo a considerar “medidas concretas” para superar a crise política.