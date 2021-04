Europa responde a atrasos nas entregas com mais 50 milhões de vacinas da Pfizer

Este número de doses, inicialmente agendado para o último trimestre do ano, será antecipado e começará a chegar já em Abril. Ursula von der Leyen anunciou ainda a possibilidade de um terceiro contrato com a Pfizer, que poderá significar a distribuição de mais 1,8 mil milhões de vacinas em 2022 e 2023.

A Comissão Europeia respondeu ao atraso na entrega das vacinas da Johnson & Johnson com o anúncio de que a Pfizer vai fornecer 50 milhões de doses extras da vacina. Nesta quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, adiantou que estas vacinas chegarão no segundo trimestre, já a começar no mês de Abril. Está ainda a ser gizado um terceiro contrato com a BioNTech-Pfizer para que sejam assegurados 1,8 mil milhões de doses suplementares em 2022 e 2023.