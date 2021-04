Demissões na polícia não acalmam protestos pela morte de Daunte Wright

Pela terceira noite consecutiva, centenas de pessoas protestaram em frente à esquadra da polícia de Brooklyn Center, no estado norte-americano do Minnesota, para exigirem reformas no policiamento após a morte de mais um cidadão negro durante uma operação policial. Na terça-feira, o chefe da polícia local e a agente que disparou contra Daunte Wright apresentaram a demissão, mas os confrontos prosseguiram e na última noite foram detidas mais 60 pessoas.