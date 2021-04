Covid-19: ministro da Saúde austríaco demite-se por cansaço na gestão da pandemia

O ministro da Saúde da Áustria, Rudolf Anschober, apresentou a demissão ao fim de 15 meses no cargo, justificando a saída com a exaustão provocada pela gestão da pandemia de covid-19.

“Na pior crise em muitas décadas, a república precisa de um ministro da Saúde que esteja a 100%. Eu não sou essa pessoa”, disse Anschober, numa declaração feita na terça-feira e anunciada com pouca antecedência.

Rudolf Anschober, de 60 anos, é um antigo jornalista e professor que se tornou num dos políticos mais populares na Áustria no último ano, como ministro da Saúde, por causa das suas longas e detalhadas explicações ao país sobre os desafios da pandemia.

Escolhido pelos Verdes, do centro-esquerda, para integrar o Governo de coligação liderado pelo conservador Sebastian Kurz – uma colaboração inédita no país até 2020 –, Anschober tem sido uma voz solitária no Executivo a pedir medidas mais restritivas no combate à pandemia de covid-19.

“Há 15 meses, aceitei um cargo muito importante e desafiante. Mas, desde então, parece que passaram 15 anos e não 15 meses”, disse o responsável, referindo-se ao facto de ter iniciado as suas funções como ministro da Saúde apenas dois meses antes da chegada da pandemia.

Tal como em muitos outros países europeus, o combate à pandemia de covid-19 tem afectado a popularidade do Governo austríaco, perante a frustração das populações com os períodos de confinamento e os atrasos no programa de vacinação.

Pouco depois do anúncio da saída de Rudolf Anschober, o vice-chanceler austríaco, Werner Kogler – o líder dos Verdes –, anunciou que escolheu como substituto o médico Wolfgang Mueckstein.