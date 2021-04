Linha circular do Metro de Lisboa já está em obras

Pedras no caminho? O Metro de Lisboa guardou algumas. No dia em que arrancaram oficialmente as obras da futura linha circular, o primeiro-ministro, o ministro do Ambiente e o presidente da Câmara de Lisboa levaram para casa um bocado de granito retirado do subsolo da Estrela, onde vai ser construída uma das duas novas estações de metro.

Pedras no caminho foi coisa que não faltou até agora. Passaram 11 anos desde que primeiro se falou numa linha circular, passaram mais de quatro desde que o Governo e a administração da empresa começaram o processo oficialmente. Houve forte oposição técnica, política e jurídica, mas nada travou a opção que o PS defendeu praticamente sozinho. A partir desta quarta-feira as máquinas avançam entre o Rato e Santos, daí seguindo para o Cais do Sodré, transformando as linhas amarela e verde num anel.

“Este é o dia em que o debate termina”, sentenciou Fernando Medina.

No antigo Hospital Militar da Estrela, onde ficará a entrada da futura estação, o metro entregou à empresa de construção Zagope as chaves desta fase da obra. Ela deverá estar totalmente concluída em finais de 2023, prevendo-se a abertura das novas estações para 2024.