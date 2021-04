Porque foi detida a presidente da Câmara de Vila Real de Santo António?

Eram 8h15 desta terça-feira quando 12 inspectores da Polícia Judiciária entraram na Câmara de Vila Real de Santo António de rompante, iniciando buscas por suspeitas de crime económico. A Presidente da Câmara Municipal, a social-democrata Conceição Cabrita, foi detida juntamente com mais três pessoas, no âmbito da “Operação Triângulo”. Neste P24 ouvimos o correspondente do PÚBLICO no Algarve, Idálio Revez.

