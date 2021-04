Clubes terão apoio de 20 milhões durante a Lisboa Capital Europeia do Desporto

A Câmara de Lisboa vai investir 20 milhões de euros numa linha de apoio aos clubes desportivos de toda a cidade, anunciou Fernando Medina, presidente da autarquia. A medida foi anunciada esta quarta-feira na cerimónia de apresentação pública da Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021 (Lisboa CED2021).

O investimento lançado pela autarquia aplicar-se-á durante dois anos (2021/2022), “para que os clubes possam melhorar a sua prática, promover mais actividades, para que possam melhorar as suas infra-estruturas, suprir carências de infra-estruturas, suprir carências de equipamentos ou suprir também necessidades de robustecer a sua organização”. Deste modo, o presidente do município pretende que a capital tenha “clubes mais fortes, mais activos, com mais capacidade de apoiar a prática desportiva”.

De acordo com o autarca, a nova linha de apoio funcionará através de candidaturas por parte das entidades desportivas. Ao candidatarem-se, os clubes poderão escolher fortalecer um de quatro pilares: reforço da actividade, melhoria de infra-estruturas, aquisição de equipamentos ou capacitação institucional.

Para além deste investimento, o autarca avançou que a câmara iria financiar testes à covid-19 aos atletas do município. “Em primeiro lugar nós vamos apoiar para que, de forma gratuita, todos os atletas da cidade de Lisboa, no regresso às suas actividades e à sua competição, possam ter testes gratuitos”.

Assim, Fernando Medina explicou que o município irá prolongar o acordo com a Associação Nacional de Farmácias “para que [os atletas] possam ser testados, dado que isso é uma condição para o regresso à actividade federada em alguns casos e é também uma regra de cautela, de promoção da saúde relativamente a actividades em que isso não é obrigatório”.

Foto Nuno Delgado, ex-judoca, é o Chefe de missão da iniciativa LUSA/RODRIGO ANTUNES

Por último, Medina adiantou ainda que o município irá criar um apoio extraordinário, para além daqueles que normalmente já são distribuídos aos clubes, de forma a suprir custos que se mantém mesmo com “este pára-arranca que vários clubes têm tido”. Esta ajuda municipal rondará um milhão de euros.

Estas medidas foram anunciadas esta quarta-feira no evento que marcou o início da iniciativa Lisboa CED2021, que decorreu no pavilhão Carlos Lopes. Depois da Capital Verde Europeia 2020, Lisboa é a partir desta quarta-feira Capital Europeia do Desporto 2021. Durante o presente ano, o projecto que torna a capital portuguesa o epicentro do desporto europeu pretende, acima de tudo, “inspirar” os munícipes de Lisboa, os turistas que a visitam e aqueles que trabalham e estudam na cidade. “Um atleta inspira para treinar e inspira para fazer os outros seguirem os seus sonhos”, disse Nuno Delgado, antigo judoca português. O ex-atleta olímpico é o chefe de missão deste projecto.

A preparação desta iniciativa acontece desde 2017, altura em que a European Capitals and Cities of Sport Federation (ACES Europe) anunciou que a capital portuguesa seria, em 2021, o pólo central do desporto na Europa.

Nuno Delgado adiantou que, durante o ano 2021, Lisboa irá ser um ponto de referência para o desporto mundial e olímpico, começando já no próximo fim-de-semana com o acolhimento dos europeus de judo e posteriormente a premier league de Karaté, assim como a taça do mundo de triatlo. Anunciou ainda que será realizado um congresso internacional do desporto na semana europeia do desporto, bem como uma uma gala, em Dezembro, para entrega das medalhas que possam vir a ser conquistadas nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Na organização desta iniciativa constam sete embaixadores que irão debruçar-se sobre sete eixos diferentes, como saúde e bem-estar, educação, mobilidade ou solidariedade. Entre os sete embaixadores, encontram-se nomes como Fernando Santos, Telma Monteiro ou Patrícia Mamona.

O evento desta quarta-feira contou ainda com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, assim como do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, bem como Cuca Roseta, fadista que criou e interpretou o hino oficial da nova iniciativa desportiva na cidade de Lisboa.

Foto Fernando Santos, seleccionador nacional de futebol, este presente na cerimónia LUSA/RODRIGO ANTUNES

