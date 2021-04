Há mulheres a assumirem os cabelos grisalhos durante a pandemia. E não querem prescindir deles

Muitas mulheres tiravam fotografias da evolução do crescimento do seu cabelo todas as semanas. Em vez de nomear de “cinza” o seu cabelo, preferiam o termo “prata”.

A última vez que fui a um salão para pintar o cabelo foi a 29 de Fevereiro de 2020. Era a minha sessão regular de 10 em 10 semanas com o meu cabeleireiro, e conversámos um pouco sobre pessoas que cancelavam viagens por causa do novo coronavírus. Não sabíamos o que estava para vir, embora eu já tivesse começado a acumular tomates em lata e álcool gel para as mãos só para prevenir. Nessa noite, com o cabelo loiro-médio e elegantemente penteado, fui ao que seria a minha última festa. E, depois do meu escritório ter fechado, 11 dias depois, podia adivinhar que demoraria um pouco antes do meu próximo encontro com o cabeleireiro.