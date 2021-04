Cancro do testículo: o tumor mais comum no homem jovem

O tumor do testículo é raro, constituindo cerca de 1% de todos os tumores no homem, sendo mais frequente no homem jovem, entre os 15 e os 49 anos.

Entrou no gabinete com ar pesado. Olhava em redor como quem estranha a assepsia, a disposição das mobílias, a marquesa ao fundo da sala. O desconforto aparente denotava que seria a primeira vez que se encontrava naquele contexto. Parecia ter apenas 20 anos, as idas ao médico deviam ter sido escassas, quanto muito a um médico urologista. Sentou-se sem nada dizer, não por má-educação, mas porque este protocolo ainda lhe era novidade: aguardava por uma indicação minha que tinha a minha atenção.

- Apareceu-me um nódulo no testículo –, calou-se de seguida como se esta frase apenas me deixasse com uma única certeza diagnóstica. Porventura já tinha pesquisado online “nódulos do testículo” e sabia já a opinião da Internet. Percebi que sustinha a respiração, expectante.

Geralmente começo a consulta com perguntas abertas, deixo o doente contar a sua história, dar-me conta da sua interpretação dos acontecimentos e vou introduzindo uma ou outra questão mais específica que me permite estabelecer um cronograma dos factos e uma evolução do quadro clínico. Só depois passamos ao exame objectivo, também este do geral para o particular.

A agitação controlada que demonstrava indicou-me que precisava de mudar os meus planos. Sugeri que retirasse as calças e se deitasse na marquesa para ser observado. Comecei pelo exame do testículo direito. Tinha a forma de um ovo, móvel e de superfície lisa, ou seja, em todos os aspectos, saudável. Passei depois ao exame do testículo esquerdo e confirmei a suspeita. Percebia-se que existia algo estranho e irregular, mesmo a olho nu. Ao contrário do testículo anterior, este apresentava uma proeminência estranha e claramente fora do normal. Um nódulo que tinha o tamanho e a consistência de um berlinde, aderente e fundido com o resto do testículo.

Fui-lhe descrevendo os passos do exame, um por um e foi acenando com a cabeça. Aguardava a minha conclusão com apreensão. Em muitos casos, quando os doentes referem preocupação com nódulos do testículo, são apenas coisas da pele (quistos sebáceos ou pelos encravados que infectam) e em nada alarmantes. Noutros casos apercebem-se de uma estrutura tubular anexada ao testículo (chamada epidídimo) que está inflamada e edemaciada. Fiz a ecografia do testículo e parecia-me que o tumor estava ainda localizado e circunscrito, sem invadir outras estruturas. A ponta do icebergue não escondia nada de mais, assemelhava-se a uma esfera quase perfeita.

Deixei-o vestir-se, voltar à secretária e expliquei-lhe finalmente que tinha um tumor do testículo.

Os testículos constituem as glândulas reprodutivas masculinas e estão localizados no escroto. Produzem espermatozóides e hormonas sexuais masculinas (por exemplo, testosterona). O tumor do testículo é raro, constituindo cerca de 1% de todos os tumores no homem, sendo mais frequente no homem jovem, entre os 15 e os 49 anos. Aparece quando existe um crescimento ou proliferação anómala de células malignas, formando um nódulo que começa a invadir as estruturas saudáveis do próprio testículo acabando por metastizar (pode espalhar-se para outras partes do corpo). Cresce muito rapidamente podendo duplicar de tamanho em menos de um mês.

Um dos melhores métodos para detecção do tumor do testículo é o auto-exame, que deve ser feito periodicamente (idealmente mensal) e que consiste em tentar perceber se existem nódulos ou massas estranhas no testículo. Os dois testículos devem ser avaliados e comparados, em especial depois um banho quente em que a pele e a musculatura escrotal ficam mais relaxadas. O testículo normal tem uma consistência firme, esponjosa, com uma superfície lisa, regular e sem nodularidades.

Qualquer nódulo duro, frontal ou lateral é muito suspeito. Além disso, é igualmente suspeito um qualquer aumento de volume, edema, dor ou desconforto, ou assimetria testicular, que devem ser investigados. Estarmos a viver uma pandemia em nada altera a urgência de procurar um médico. Não existe nenhuma forma de prevenir o aparecimento do tumor do testículo, mas quando detectado atempadamente (numa fase inicial) tem um excelente prognóstico, podendo ser curado. Por isso, esteja atento às alterações do seu corpo e, em caso de suspeita, não desvalorize e não adie o diagnóstico.