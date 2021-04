As Receitas - O Poder do Jejum Intermitente é o último livro da farmacêutica Alexandra Vasconcelos. Esta é a segunda de três receitas que o PÚBLICO dá a conhecer nesta semana, em parceria com a editora Planeta.

Depois de ter escrito O Poder do Jejum Intermitente, Alexandra Vasconcelos regressa com As Receitas que permitem cumprir este tipo de proposta. O objectivo não é o de perder peso, embora também possa fazê-lo com estas receitas, mas viver e envelhecer de maneira saudável.​ Ao longo desta semana, publicamos três receitas. A primeira foi um Batido verde cetogénico. A segunda são estes Biscoitos crocantes de amêndoa. A autora sugere que pode substituir por outros frutos secos como as avelãs ou os pistachos, ou até mesmo adicionar outros ingredientes como cacau em pó, arandos ou bagas de góji.

Biscoitos crocantes de amêndoa

Ingredientes:

200 g de farinha de amêndoa

80 g de eritritol em pó

1 c. de chá (5 g) de fermento

1 c. de sopa (15 g) de psílio em pó

½ c. de chá de noz-moscada

1 c. de chá de extracto de baunilha

140 g de amêndoas inteiras com pele

60 g de manteiga ghee derretida

2 ovos batidos tamanho L

Procedimento:

1. Preaqueça o forno a 180 °C. Numa tigela, misture os ingredientes secos, a farinha de amêndoa, o eritritol, o fermento, o psílio, a noz-moscada e as amêndoas inteiras.

2. Derreta a manteiga ghee e adicione à mistura dos secos, juntamente com os ovos batidos e o extracto de baunilha. Misture bem até formar uma massa.

3. Cubra um tabuleiro de ir ao forno com papel vegetal, e molde a massa em cima do papel vegetal, em forma de um tronco espalmado. Se a massa estiver pegajosa, polvilhe farinha de coco nas mãos para ajudar a manuseá-la. Leve ao forno cerca de 45 minutos ou até o tronco estar dourado por fora e firme no centro.

4. Retire do forno, deixe arrefecer e corte em fatias com cerca de 1 cm de espessura. Mantenha o forno a 140 °C.

5. Disponha as fatias com cuidado num tabuleiro forrado com papel. Deixe tostar durante 10 a 15 minutos de cada lado. Guarde num recipiente de vidro.

Foto