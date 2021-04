José Avillez reabre todos os restaurantes na próxima semana

O Belcanto, com duas estrelas Michelin, reabre ao jantar de 21 de Abril e todos os outros restaurantes do chef português voltam a abrir portas já na segunda-feira.

Alinhado com a terceira fase de desconfinamento previsto pelo Governo, que permite a reabertura de restaurantes, cafés e pastelarias a partir de 19 de Abril, José Avillez marca o regresso de todos os espaços na segunda-feira, com excepção do Belcanto, com reabertura agendada para dia 21 de Abril.

“A pandemia provocou alterações na vida em sociedade e os restaurantes adaptaram-se. Reabrimos, com os espaços adaptados e as equipas preparadas de acordo com as recomendações das autoridades de saúde, para que todos se sintam confortáveis e estejam em segurança”, afirma José Avillez em comunicado. “Estamos contentes por estar de volta e ansiosos por voltar a fazer aquilo que mais gostamos: cuidar de quem se senta à nossa mesa.”

Para já, uma vez que os restaurantes serão obrigados a encerrar às 13h aos fins-de-semana e feriados, todos os espaços do grupo Avillez vão estar abertos apenas durante a semana, com excepção dos serviços de take-away e entrega ao domicílio de alguns restaurantes, disponíveis também ao sábado e ao domingo.

No Bairro do Avillez, na Rua Nova da Trindade, estão de volta a Taberna, com “os melhores croquetes de Lisboa e fantásticas bifanas de atum”; o Páteo, onde reina o marisco e o peixe; a Pizzaria Lisboa, com “grande variedade de pizzas, saladas, massas e risottos”; e o Mini Bar, “um lugar exclusivo com as noites e os fins de tarde mais animados do Chiado” - às quintas, regressa a música ao vivo, e as sextas são lideradas por um DJ. Já os concertos no Mini Bar deverão estar de volta a partir de 3 de Maio.

No dia 19 de Abril, reabrem também os três espaços do Cantinho do Avillez, no Parque das Nações, em Cascais e no Porto; assim como os restaurantes do chef português no Gourmet Experience do El Corte Inglés de Lisboa: Tasca Chic, Jacaré e Barra Cascabel.

O Belcanto, distinguido com duas estrelas Michelin e considerado um dos melhores restaurantes do mundo pela The World's 50 Best Restaurants em 2019 (a edição do ano passado foi adiada para 8 de Junho de 2021, se a situação pandémica permitir a realização do evento nessa data), será o último espaço de José Avillez a reabrir portas, a 21 de Abril, ao jantar.

Restaurantes do grupo Avillez Belcanto

R. Serpa Pinto 10-A

Horário: de terça a sexta, das 12h30 às 15h e das 19h às 22h30

belcanto.pt Bairro do Avillez

Rua Nova da Trindade 18

Taberna – de segunda a sexta, das 12h às 22h30; reservas em bairrodoavillez.pt (take-away e Uber Eats todos os dias)

Páteo – de segunda a sexta, das 12h30 às 15h e das 19h às 22h30; reservas em bairrodoavillez.pt (take-away e Uber Eats todos os dias)

Pizzaria Lisboa – de segunda a sexta, das 12h30 às 15h e das 19h às 22h30; reservas em pizzarialisboa.pt (take-away todos os dias)

Mini Bar – de segunda a sexta, das 19h às 22h30; reservas em minibar.pt Cantinho do Avillez

Parque das Nações, Cascais e Porto

Horário: de segunda a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 22h30

Reservas: cantinhodoavillez.pt

Take-away e Uber Eats: apenas disponível em Cascais, de segunda a domingo Gourmet Experience do El Corte Inglês de Lisboa

Tasca Chic – de segunda a sexta, das 12h às 21h; reservas em tascachic.pt

Jacaré – de segunda a sexta, das 12h às 21h; reservas em jacare.pt

Barra Cascabel – de segunda a sexta, das 12h às 16h e das 19h às 21h; reservas através do 211 934 828

À excepção do Belcanto, do Mini Bar e do Jacaré, todos os restaurantes têm serviço de esplanada.

Recorde-se que em meados do ano passado, no rescaldo do primeiro confinamento, José Avillez decidiu encerrar seis dos 20 restaurantes do grupo: Café Lisboa, Mini Bar do Porto, Cantina Peruana, Casa dos Prazeres, Rei da China e Beco - Cabaret Gourmet (que deu lugar ao Mini Bar, do Teatro São Luiz para o recanto “secreto” do Bairro do Avillez).

No final de Janeiro, com novo confinamento, o chef português decidiu encerrar por completo as cozinhas dos restaurantes que se mantinham em serviço de take-away e entregas, suspendendo temporariamente os serviços, devido ao “agravamento da propagação” da covid-19 e das “consequências em termos de saúde”.