Estas são provavelmente as melhores fotografias de aves do mundo

Um patinho amarelo e uma mosca num lago em Praga, um pinguim a surfar nas Ilhas Malvinas, a dança hipnotizante do grou-da-coroa-vermelha ou a história da águia e da raposa. Um dos concursos de fotografia de aves de maior prestígio do mundo já divulgou os finalistas na corrida para a edição de 2021 — entre mais de 22 mil imagens inscritas neste Bird Photographer Of The Year que competem pelo prémio no valor de cinco mil libras (cerca de 5700 euros). Fotógrafos de 73 países enviaram as suas melhores imagens e agora tudo está nas mãos do júri do concurso, cujos vencedores serão anunciados no dia 1 de Setembro. “O nível das fotografias é incrivelmente alto e a diversidade de espécies é óptima de se ver. Os membros do júri terão dificuldade em decidir", sublinha Will Nicholls, director do Bird Photographer Of The Year, agora na sua sexta edição e sempre um evento orgulhoso defensor da conservação da natureza — o Bird POTY oferece ajuda financeira para projectos de conservação através do parceiro Birds on the Brink. O mais provável é que todas as fotografias desta galeria façam parte do livro de capa dura de 256 páginas Collection 6 (já disponível para pré-encomenda no site do concurso), colectânea com as melhores imagens da competição de fotografia de 2021.